Il 2021 è un anno importante per Madame, durante il quale ha consolidato la sua presenza nel panorama musicale italiano come realtà e voce libera della musica italiana: l'album "Madame" (SUGAR) e la canzone "Voce" hanno infatti ottenuto il più importante riconoscimento della musica d'autore, la Targa Tenco, rispettivamente nelle categorie "Miglior Opera Prima" e "Miglior Canzone Singola". Quest'ultima insieme ai coautori Enrico Botta e Dario Faini in arte Dardust.

Madame doppio successo alle "Targhe Tenco" 2021
Madame è la più giovane artista di sempre a ricevere il prestigioso riconoscimento. Questi premi si affiancano a quelli già ottenuti da "Voce" in questo 2021: il Premio Lunezia e il Premio Bardotti

