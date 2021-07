Lecco, un autobus con 25 bambini a bordo prende fuoco: l'autista li salva | video (Di martedì 13 luglio 2021) Questa mattina, all'interno della galleria Fiumelatte all'altezza di Varenna, un autobus ha preso improvvisamente fuoco. A bordo 25 ragazzini di Lipomo (Como) diretti a Lavigno per un campo estivo. L'autista è riuscito a farli scendere prima il bus venisse avvolto dalle fiamme. A provocare l'incendio del mezzo sarebbe stata l'esplosione di una gomma. Cinque ragazze e due ragazzi tra i 14 ed i 16 anni sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Guarda tutti i video Dubai, gigantesca esplosione nel porto video L'episodio si è verificato ieri notte a Dubai: una nave ... Leggi su panorama (Di martedì 13 luglio 2021) Questa mattina, all'interno della galleria Fiumelatte all'altezza di Varenna, unha preso improvvisamente. A25 ragazzini di Lipomo (Como) diretti a Lavigno per un campo estivo. L'è riuscito a farli scendere prima il bus venisse avvolto dalle fiamme. A provocare l'incendio del mezzo sarebbe stata l'esplosione di una gomma. Cinque ragazze e due ragazzi tra i 14 ed i 16 anni sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Guarda tutti iDubai, gigantesca esplosione nel portoL'episodio si è verificato ieri notte a Dubai: una nave ...

