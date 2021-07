L' attimo fuggente della felicità Quell' istante in cui il Paese è rinato

Advertising

Roberto65308180 : RT @Giuseppe5813: Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. La poesia,… - Daymons94519400 : RT @Giuseppe5813: Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. La poesia,… - dadamaiorino70 : RT @Giuseppe5813: Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. La poesia,… - FedericoCaland4 : RT @Giuseppe5813: Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. La poesia,… - Alessan13775500 : RT @Giuseppe5813: Noi leggiamo e scriviamo poesie perché siamo membri della razza umana, e la razza umana è piena di passione. La poesia,… -

Ultime Notizie dalla rete : attimo fuggente

QUOTIDIANO NAZIONALE

È la felicità sta in un. Dopo " e bastano davvero solo pochi minuti " si è sì ancora contenti, certo: ma in fondo già un po' meno, perché si comincia ad avvertire quel qualcosa già meno forte ...È il caso, ad esempio, degli spettacoli che strizzano l'occhio al grande schermo come L'interpretato da Ettore Bassi e Arsenico e vecchi merletti realizzato da due grandi signore ...Siamo felici, abbiamo titolato ieri. Siamo felici sono le prime parole pronunciate da Roberto Mancini dopo la fine della partita. È la prima notte italiana di felicità dall’8 marzo dell’anno passato, ..."Sei bellissima... Hai un bellissimo fondoschiena. Fermati, ho detto che sei bellissima". E dato che la trentasettenne non aveva minimamente intenzione di fermarsi, il molestatore, Vitalii Antonenko, ...