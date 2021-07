La Cyber Security è forte solo quanto il suo anello più debole (Di martedì 13 luglio 2021) È probabilmente uno degli attacchi Ransomware più devastanti di sempre, con almeno 60 vendor e 1.500 clienti impattati. Ma cosa si cela dietro il caso Kaseya? L’azienda americana, che sviluppa software per la gestione di reti, sistemi e infrastrutture informatiche, come oramai è noto, è stata il tramite involontario per la diffusione a valle della propria filiera di un’infezione Ransomware. In dodici mesi, quindi, dopo il caso SolarWinds e Microsoft Exchange ci troviamo davanti all’ennesimo attacco ad una Supply Chain. LEGGI ANCHE >>> Come difendersi dallo spear-phishing Kaseya, colpevoli e Ricadute A rivendicare l’attacco, uno dei più grandi e più attivi gruppi dedicati al ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 13 luglio 2021) È probabilmente uno degli attacchi Ransomware più devastanti di sempre, con almeno 60 vendor e 1.500 clienti impattati. Ma cosa si cela dietro il caso Kaseya? L’azienda americana, che sviluppa software per la gestione di reti, sistemi e infrastrutture informatiche, come oramai è noto, è stata il tramite involontario per la diffusione a valle della propria filiera di un’infezione Ransomware. In dodici mesi, quindi, dopo il caso SolarWinds e Microsoft Exchange ci troviamo davanti all’ennesimo attacco ad una Supply Chain. LEGGI ANCHE >>> Come difendersi dallo spear-phishing Kaseya, colpevoli e Ricadute A rivendicare l’attacco, uno dei più grandi e più attivi gruppi dedicati al ...

Advertising

francigargaro : RT @yoroisecurity: Cyber risk: #Yoroi “inventa” la formula che valuta l’esposizione dell’impresa - gmberna : Tamara D.. Compliance.. FBI cyber security - silvioderossi : RT @lucarallo: L’emergenza sanitaria ha mostrato quanto possiamo essere vulnerabili nei confronti dei cyber-attacchi, cresciuti nell’era Co… - cybersec_feeds : RT @BVTECHGroup: Cyber Security: il SOC è diventato necessario per fronteggiare le nuove minacce? Non perderti l'appuntamento con il terzo… - cesco_78 : Mi sanguinano gli occhi. Questi vogliono occuparsi di sicurezza digitale e non sanno di quel che parlano. Algoritmo… -

Ultime Notizie dalla rete : Cyber Security Attacchi ransomware: le tre best practice per neutralizzarli Anche se in prima battuta questa strategia potrebbe sembrare controintuitiva, grazie a un adeguato sistema di cyber recovery di ultima generazione, dal punto di vista del data storage, è possibile ...

Cybersicurezza: le ferrovie iraniane sotto scacco dopo un cyber - attacco 6 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA Notizie Relazionate Tecnologia Sicurezza Articolo Huawei inaugura il più grande Cyber Security Transparency Centre in Cina 17 09 Giugno 2021

Consip, prima gara strategica per la cyber security: così si rendono più sicure le PA Cyber Security 360 Cybersecurity, 8 regole d'oro per un'estate sicura Ecco le 8 regole d'oro per la cyber sicurezza dell'estate 2021: la prima regola é inserire credenziali sempre diverse senza lasciare vecchie password, scegliere sempre password complesse é ...

Rischi Informatici: i 6 step per affrontarli efficacemente Secondo il CSO 2020 Security Priorities Study, l’87% dei responsabili della cyber security afferma che le loro organizzazioni non sono in grado di affrontare efficacemente i rischi informatici. Questo ...

Anche se in prima battuta questa strategia potrebbe sembrare controintuitiva, grazie a un adeguato sistema direcovery di ultima generazione, dal punto di vista del data storage, è possibile ...6 condivisioni Condividi Tweet Gabriele Congiu VIA Notizie Relazionate Tecnologia Sicurezza Articolo Huawei inaugura il più grandeTransparency Centre in Cina 17 09 Giugno 2021Ecco le 8 regole d'oro per la cyber sicurezza dell'estate 2021: la prima regola é inserire credenziali sempre diverse senza lasciare vecchie password, scegliere sempre password complesse é ...Secondo il CSO 2020 Security Priorities Study, l’87% dei responsabili della cyber security afferma che le loro organizzazioni non sono in grado di affrontare efficacemente i rischi informatici. Questo ...