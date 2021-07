Frasi offensive e minacciose a Salvini: condannati i 99 Posse (Di martedì 13 luglio 2021) “condannati per diffamazione Luca Persico detto ‘O Zulù e Marco Messina – entrambi del gruppo musicale dei 99Posse – dovranno pagare 8mila euro più un risarcimento e le spese legali per alcune Frasi contro Matteo Salvini pronunciate nel 2015, alla vigilia di un comizio del leader della Lega a Napoli, in cui gli rivolsero Frasi offensive e minacciose per impedirgli di arrivare in città. La decisione è del Tribunale di Napoli. Tra 90 giorni ci saranno le motivazioni”. Così la Lega riferisce in una nota la decisione del Tribunale di Napoli nel caso che ha coinvolto il leader ... Leggi su tpi (Di martedì 13 luglio 2021) “per diffamazione Luca Persico detto ‘O Zulù e Marco Messina – entrambi del gruppo musicale dei 99– dovranno pagare 8mila euro più un risarcimento e le spese legali per alcunecontro Matteopronunciate nel 2015, alla vigilia di un comizio del leader della Lega a Napoli, in cui gli rivolseroper impedirgli di arrivare in città. La decisione è del Tribunale di Napoli. Tra 90 giorni ci saranno le motivazioni”. Così la Lega riferisce in una nota la decisione del Tribunale di Napoli nel caso che ha coinvolto il leader ...

