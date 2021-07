F1, Mario Isola: “La Sprint Qualifying avrà un impatto significativo sull’utilizzo dei pneumatici” (Di martedì 13 luglio 2021) Mario Isola esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, nuova tappa del Mondiale di F1 2021. Il responsabile di Pirelli per la massima formula si appresta a dover gestire un week-end atipico vista la presenza della Sprint race. Ricordiamo infatti la presenza sabato pomeriggio dell’inedita gara di qualifica che per la prima volta nella storia della massima formula determinerà la griglia di partenza della manifestazione di domenica. Il tecnico della casa milanese ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Durante il weekend di Silverstone ci saranno un sacco di novità da tenere d’occhio. Questa sarà la ... Leggi su oasport (Di martedì 13 luglio 2021)esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, nuova tappa del Mondiale di F1 2021. Il responsabile di Pirelli per la massima formula si appresta a dover gestire un week-end atipico vista la presenza dellarace. Ricordiamo infatti la presenza sabato pomeriggio dell’inedita gara di qualifica che per la prima volta nella storia della massima formula determinerà la griglia di partenza della manifestazione di domenica. Il tecnico della casa milanese ha rilasciato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Durante il weekend di Silverstone ci saranno un sacco di novità da tenere d’occhio. Questa sarà la ...

Pirelli, Isola: "Sprint Qualifying? Impatto grande sulle gomme" Motorsport.com Italia F1, Mario Isola: “La Sprint Qualifying avrà un impatto significativo sull’utilizzo dei pneumatici” Mario Isola esprime il proprio parere alla vigilia del Gran Premio di Gran Bretagna, nuova tappa del Mondiale di F1 2021. Il responsabile di Pirelli per la massima formula si appresta a dover gestire ...

Pirelli, Isola: "Sprint Qualifying? Impatto grande sulle gomme" A Silverstone ci sarà il primo esperimento di Sprint Qualifying di Formula 1. Secondo Mario isola, responsabile car racing di Pirelli, il nuovo format avrà un impatto importante sull'utilizzo delle go ...

