Ex Embraco | lavoratori oltre la delusione Bolognesi Fiom | “A cosa serve Giorgetti? Al suo posto mettiamo Chiellini”

Advertising

Patty66509580 : Ex Embraco, lavoratori oltre la delusione. Bolognesi (Fiom): “A cosa serve #Giorgetti? Al suo posto mettiamo Chiell… - ilfattovideo : Ex Embraco, lavoratori oltre la delusione. Bolognesi (Fiom): “A cosa serve Giorgetti? Al suo posto mettiamo Chielli… - JessPasqui : #rassegnastampa Embraco, l'attacco del vescovo di Torino: 'Il governo dica cosa vuol fare dei 390 lavoratori'… - BreakingItalyNe : RT @repubblica: Embraco, l'attacco del vescovo di Torino: 'Il governo dica cosa vuol fare dei 390 lavoratori' - RenatoSouvarine : RT @repubblica: Embraco, l'attacco del vescovo di Torino: 'Il governo dica cosa vuol fare dei 390 lavoratori' -

Ultime Notizie dalla rete : Embraco lavoratori

Lo stesso ministro dello Sviluppo economico Giorgetti ha confermato il fallimento dell'ultimo progetto di reindustrializzazione. Presidio permanente deidella Gkn. 'Chi opera in Italia deve rispettare le nostre regole' ha detto il ministro del Lavoro ...Striscioni, cartelli, cori e appelli: 'Fateci lavorare'. Presidio deiexdavanti al consiglio regionale in piazza Castello, a Torino, dove presso la Sala Trasparenza è iniziato alle 12 l'atteso tavolo di crisi sulla spinosa vicenda. Al tavolo, ...Domani al Ministero del Lavoro è in programma il tavolo per la proroga della cassa integrazione per i lavoratori della ex Embraco. Il 22 luglio, infatti, scadono gli ammortizzatori sociali e senza la ...L'arcivescovo di Torino Cesare Nosiglia torna in campo per l'ex Embraco e partecipa al tavolo non stop convocato dalla Regione per far pressione sul governo e sui ministeri perché si trovi una ...