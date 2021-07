Due bus si scontrano, uno vola da un parcheggio: 14 feriti, autista salvo per miracolo (Di martedì 13 luglio 2021) Due autobus di linea si sono scontrati in un’area di sosta ed uno dei due ha sfondato le barriere precipitando per un paio di metri e ribaltandosi. Una telecamera ha ripreso tutto Quattordici persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni gravi, in uno spaventoso incidente avvenuto a Singapore nella giornata di domenica e L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 13 luglio 2021) Due autobus di linea si sono scontrati in un’area di sosta ed uno dei due ha sfondato le barriere precipitando per un paio di metri e ribaltandosi. Una telecamera ha ripreso tutto Quattordici persone sono rimaste ferite, cinque delle quali in condizioni gravi, in uno spaventoso incidente avvenuto a Singapore nella giornata di domenica e L'articolo NewNotizie.it.

Ultime Notizie dalla rete : Due bus Due bus si scontrano, uno vola da un parcheggio: 14 feriti, autista salvo per miracolo ... in uno spaventoso incidente avvenuto a Singapore nella giornata di domenica e che ha coinvolto due ... L'impatto è stato talmente violento che uno dei bus è salito su un cordolo precipitando da un ...

Biglietti bus, la Start installa due macchinette automatiche sul lungomare Si possono acquistare in questo modo due tipologie di titoli di viaggio: un biglietto urbano da 1 euro e 25 centesimi e un biglietto urbano, andata e ritorno, da 2 euro. E' possibile pagare con ...

Aggressione alla fermata del bus: due in carcere IL GIORNO L’autista del bus: “La priorità era salvare le vite dei ragazzi” “Quest’oggi, intorno alle 9:00, un bus del Comitato di Como mentre trasportava 24 ragazzi diretti a Livigno per una settimana di villeggiatura ha subito un’importante avaria. Il mezzo ha preso fuoco n ...

Lecco, autista mette in salvo 24 ragazzini da un incendio di un bus in galleria. Nessun ferito Gli altri sono stati accompagnati a casa da due pulmini della Croce rossa. Sul posto sono intervenute nell’immediatezza cinque squadre dei Vigili del fuoco dai distaccamenti di Lecco e di Bellano, che ...

