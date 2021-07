Cannes 2021, Nanni Moretti: «Più passa il tempo, più mi piace questo lavoro» (Di martedì 13 luglio 2021) Arriva Nanni Moretti sulla Croisette, e si dirige da solo. Disteso, ironico, mattatore, all’incontro ufficiale con la stampa presenta gli attori del suo film, Tre piani, unico film in Concorso alla 74 edizione di questo festival e il primo che non parte da un suo soggetto ma da quello del romanzo omonimo di Eshkol Nevo. Amatissimo dalla Francia, questa volta il regista ha diviso la critica dirigendo (e interpretando) la storia di tre famiglie che vivono nello stesso condominio borghese. All’apparenza famiglie normali, ma sotto la superficie si scopriranno avere relazioni, e vite, piuttosto travagliate. Leggi su vanityfair (Di martedì 13 luglio 2021) Arriva Nanni Moretti sulla Croisette, e si dirige da solo. Disteso, ironico, mattatore, all’incontro ufficiale con la stampa presenta gli attori del suo film, Tre piani, unico film in Concorso alla 74 edizione di questo festival e il primo che non parte da un suo soggetto ma da quello del romanzo omonimo di Eshkol Nevo. Amatissimo dalla Francia, questa volta il regista ha diviso la critica dirigendo (e interpretando) la storia di tre famiglie che vivono nello stesso condominio borghese. All’apparenza famiglie normali, ma sotto la superficie si scopriranno avere relazioni, e vite, piuttosto travagliate.

Agenzia_Ansa : Standing ovation per Nanni Moretti a Cannes. Il regista in gara con Tre Piani per la Palma d'oro #Cannes2021 #ANSA - anthunesarth : Bella Hadid utilizando Schiaparelli no tapete vermelho do Festival Cannes 2021. #Cannes2021 Fotos: Getty Images - Radio3tweet : Lo dico da spettatore: io senza andare al cinema non so stare. Quarantacinque minuti con un Nanni Moretti travolgen… - Internazionale : Tra i film di Cannes spuntano sorprese ma anche qualche delusione. L'articolo di Francesco Boille. - vparadisitalia : RT @repubblica: Samuel Benchetrit e Vanessa Paradis, anche i duri hanno il cuore tenero: 'All'inizio era spaventata dal ruolo che ho scritt… -

Festival di Cannes 2021: programma, ospiti e tutte le news di oggi Sky Tg24 Cannes 2021, Nanni Moretti: «Più passa il tempo, più mi piace questo lavoro» Il regista è al Festival con «Tre piani», dal romanzo omonimo di Eshkol Nevo: «Non volevo un film auto compiaciuto in nessun aspetto, e per la recitazione cercavo realismo, non naturalismo». Undici mi ...

