“A Prescindere…”, tutto pronto per la kermesse dedicata a Enzo Cannavale (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarina di Camerota (Sa) – I suoni, i profumi, le esperienze e le eccellenze del Sud Italia torneranno protagoniste, come ogni anno, a Marina di Camerota i prossimi 17 e 18 Luglio con la storica manifestazione “A Prescindere…” promossa dall’Associazione “Opera – Cilentotv”. Il direttore artistico Gianluca D’Andrea e il suo staff sono al lavoro per gli ultimi preparativi, ma anche quella di quest’anno si preannuncia un’edizione scoppiettante e ricca di novità. Come accade ormai da qualche anno a questa parte l’evento si svolgerà nella caratteristica Piazza San Domenico, che per due giorni diventerà la culla del mediterraneo e delle sue espressioni ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiMarina di Camerota (Sa) – I suoni, i profumi, le esperienze e le eccellenze del Sud Italia torneranno protagoniste, come ogni anno, a Marina di Camerota i prossimi 17 e 18 Luglio con la storica manifestazione “A” promossa dall’Associazione “Opera – Cilentotv”. Il direttore artistico Gianluca D’Andrea e il suo staff sono al lavoro per gli ultimi preparativi, ma anche quella di quest’anno si preannuncia un’edizione scoppiettante e ricca di novità. Come accade ormai da qualche anno a questa parte l’evento si svolgerà nella caratteristica Piazza San Domenico, che per due giorni diventerà la culla del mediterraneo e delle sue espressioni ...

anteprima24 : ** 'A Prescindere...', tutto pronto per la #Kermesse #Dedicata a Enzo #Cannavale ** - CheccoS82 : RT @AlessioParodi6: 'i vaccini funzionicchiano' (proprio tu @MassimoGalli51 ) tra i cantori del 'chiudiamo tutto' a prescindere (ciao Crisa… - clarissa_gmai : RT @Torakjkj: @SimoneAlliva A prescindere dalla condanna UE, squallido dover sempre rinfacciare le unioni civili come fosse una concessione… - Gio97380780 : @GiorgiaMeloni A prescindere da tutto. Il nostro ministro della sanita', prima di dare ordini, si è chiesto se ha s… - c_ilari1 : @blinkinderdogs @FeedMeTrash1 Ti do ragione su alcuni punti, senza dubbio, ma rimango incerta su altro, ecco tutto.… -