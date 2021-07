Vite al limite su Real Time | stasera la storia di Mercedes Cephas

(Di lunedì 12 luglio 2021) Il giorno 8 luglio 2019 su(canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la diciottesima puntata della stagione 7 dialcon protagonista. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte a una donna che nonostante il grande peso ha sfoggiato una grande resistenza al programma, riuscendo a perdere solo pochissimo di ciò che si prefiggeva e precludendosi così l’operazione bariatrica.al, la protagonista, ...

Advertising

zazoomblog : Vite al limite su Real Time: la storia di Angela Johns (Angie J) - #limite #Time: #storia #Angela #Johns - drksmh : RT @_hellotetectif: Ma poi chi vince o chi perde cosa cambia fondamentalmente nelle nostre vite, perché cazzo bisogna essere così esagerati… - THVNWHITELIES : quanto mi fate schifo, è una cazzo di partita che vale uno sputo rispetto a centinaia, migliaia di vite umane che s… - ophnaix : RT @_hellotetectif: Ma poi chi vince o chi perde cosa cambia fondamentalmente nelle nostre vite, perché cazzo bisogna essere così esagerati… - _bluueesky_ : RT @_hellotetectif: Ma poi chi vince o chi perde cosa cambia fondamentalmente nelle nostre vite, perché cazzo bisogna essere così esagerati… -

Ultime Notizie dalla rete : Vite limite

al, lo sappiamo benissimo, è uno dei programmi più seguiti da tutto il pubblico italiano. In onda dal 2013 fino a Marzo 2021, il programma di Real Time racconta le vicende di persone ...... ore 21.20: Nero a Metà " Fiction Cielo, ore 21.15: Lolita " Film ParamountNetwork, ore 21.10: Il giro del mondo in 80 giorni " Film RealTime, ore 21.25:al: E Poi " Docureality La5, ore ...A Vite Al Limite Cillas Givens è ricordato come uno dei 'migliori' pazienti del dottor Nowzaradan. Pesava 400 chili. Ecco come sta oggi.Conoscete la drammatica storia di Bettie Jo? La giovanissima ha rischiato veramente grosso: cos’è successo? Cosa occorre sapere.