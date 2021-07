Visite dei parenti in ospedale | si attende il via libera dalla Regione

(Di lunedì 12 luglio 2021) L’Asst«Papa Giovanni» già ha elaborato un suo protocollo. Ma la direzione Welfare ha al vaglio un documento per tutta la Lombardia.

