Varato Arcadia A115 con pannelli solari | lo yacht attento all’ambiente

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 12 luglio 2021)S è lieta di annunciare il varo della quinta unità della sua ammiraglia. Questa consegna conferma l’interesse sempre alto per tutti i modelli, dallo “SHERPA 60” fino appunto all’ammiraglia di 35 metri. L’armatore dell’ultima nata in casaè un cliente molto esperto del mondo nautico che ha richiesto la massima riservatezza fin dalle prime fasi della negoziazione, per cui losarà accessibile solo alla sua ristretta e selezionata cerchia di amicizie. Il cantiere italiano ha accontentato questa sua volontà e molti altri desideri di personalizzazione ...