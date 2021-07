Ultime Notizie Roma del 12-07-2021 ore 19 | 10

(Di lunedì 12 luglio 2021)dailynews radiogiornale informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano in apertura ancora la vittoria agli europei Italia campione d’Europa è arrivata aQuesta mattina all’alba un boato quando Mancino e Chiellini sono apparsi in cima alle scalette dell’aereo con la coppa in mano e quello tributato dalle decine di operatori aeroportuali che ci sono radunati sotto il velivolo con applausi e cori il più scatenato un Bonucci cantonate di campioni dell’Europa siamo noi gli azzurri incontrano al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha subito dopo il premier Mario Draghi Intanto sono arrivate le critiche le preoccupazioni del UMS ...

... i quali ultimi ridiscendono anzi nelle24 ore a non più di 6 contro i 26 registrati ieri, seppure sullo sfondo di un dato alleggerito il lunedì dal tradizionale ritardo di parte dei dati ...Prima seduta della settimana con Piazza Affari in buon progresso. Il Ftse Mib, reduce da tre settimane negative nellequattro, segna in chiusura un rialzo dello 0,92% a 25.283 punti. Oggi riflettori puntati sulle banche centrali. In Cina la PBoC ha annunciato un taglio dello 0,5% del tasso di riserva ...Sagemcom annuncia il lancio del nuovo set-top box ultra HD IP/DVB-T2 di TIM, basato sul Broadcom BCM72180, un processore quad-core da 24k DMIPS, con W ...Gerard Piqué definisce l'Italia la miglior squadra di Euro 2020, ma aggiunge: "Ai rigori ha avuto un vantaggio, come contro la Spagna"