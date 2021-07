Super Mario 64 | una copia sigillata venduta all' asta per $1 | 5 milioni!

(Di lunedì 12 luglio 2021) Unadel classico per Nintendo 64,64, è stataall'per $1.560.000. Questo batte il record precedente detenuto da unarara di The Legend Zelda fissato solo pochi giorni fa. Il titolo era stato venduto per ben $870.000 il 9 luglio. L'è iniziata il 9 luglio e si è conclusa ieri, 11 luglio. Anche prima dell'inizio dell', questadi64 stava facendo notizia con il suo prezzo iniziale di $100.000. Dopo essere stataper 1,5 ...

Super Mario 64 fu un vero e proprio terremoto per i videogiochi , e ancora oggi il titolo per Nintendo 64 porta con se un fascino intramontabile. Per questo il titolo è reputato uno dei più ...Una copia di Super Mario 64 è stata venduta 1.5 milioni di dollari ad un'asta la scorsa domenica: è un record assoluto per i videogiochi.Ogni cifra tra le sette che compongono la somma assurda per cui è stato venduta la copia di Super Mario 64 è da record: un Mario... milionario. Alessandro Bozzi 12 Luglio 2021