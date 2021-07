Sport in tv oggi (lunedì 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di lunedì 12 luglio 2021) Sarà un lunedì 12 luglio ricco di eventi Sportivi quello che vivremo oggi. Anche se si sono chiusi i Campionati Europei di calcio ed il torneo di Wimbledon, lo Sport non mancherà. Il Tour de France osserverà il suo secondo giorno di riposo, per cui su cosa potremo concentrarci? Innanzitutto prende il via il torneo di Amburgo mentre le donne saranno impegnate nel WTA di Losanna. Nel cuore della notte si giocherà Gara-3 delle NBA Finals, con i Milwaukee Bucks che proveranno a risalire la china dopo lo 0-2 incassato a Phoenix, infine vedremo la quarta giornata di gare ai Campionati Europei ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Sarà un12ricco diivi quello che vivremo. Anche se si sono chiusi i Campionati Europei di calcio ed il torneo di Wimbledon, lonon mancherà. Il Tour de France osserverà il suo secondo giorno di riposo, per cui su cosa potremo concentrarci? Innanzitutto prende il via il torneo di Amburgo mentre le donne saranno impegnate nel WTA di Losanna. Nel cuore della notte si giocherà Gara-3 delle NBA Finals, con i Milwaukee Bucks che proveranno a risalire la china dopo lo 0-2 incassato a Phoenix, infine vedremo la quarta giornata di gare ai Campionati Europei ...

Advertising

Eurosport_IT : Buongiorno amici! ?? A Londra oggi si possono scrivere pagine importanti dello sport azzurro: siete pronti a soste… - Corriere : ?? ULTIM'ORA - Sfuma il sogno di Berrettini, la finale di Wimbledon va a Djokovic - Corriere : Wimbledon, sfuma il sogno di Berrettini: Djokovic vince in 4 set. Draghi: «Grazie, fin... - webmodanettv : RT @Corriere: Wimbledon, sfuma il sogno di Berrettini: Djokovic vince in 4 set. Draghi: «Grazie, fin... - gervasoni1968 : #ItaliaInghilterra oggi molta retorica su Italia che entra in una nuova era. Attenzione a non politicizzare lo spor… -