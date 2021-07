Raffaella Carrà | splendido tributo su Rai 1 | l’annuncio fa felici i fan

Leggi su inews24

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una grandissima notizia per tutti i fan di. Unin suo onore arriva su Rai 1 e terrà compagnia per tutta l’estate Un annuncio che ha fattoi milioni di fan di, tristemente scomparsa il 5 luglio scorso. Rai 1 trasmetterà da domani martedì 13 luglio e per tutta L'articolo proviene da Inews.it.