Racket di estorsioni e minacce: ecco come la vittima è riuscita a far arrestare il pregiudicato (Di lunedì 12 luglio 2021) Nonostante fosse ai domiciliari, un uomo di Castelnuovo di Porto, non ha voluto rinunciare al suo business di estorsioni: il 35enne in questione, seppur a casa, continuava a minacciare – telefonicamente – la sua vittima affinché gli versasse soldi. estorsioni e minacce a Castelnuovo di Porto La vittima è un 31enne del posto che dopo diverso tempo era diventata esausta delle continue richieste: sempre più insistenti e aggressive. A fronte di ciò, dopo l'ennesima telefonata nella quale gli si chiedeva la solita somma di denaro, la vittima ha chiesto aiuto ai Carabinieri della Stazione di ...

