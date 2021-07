PS5 torna disponibile e Ratchet & Clank: Rift Apart è nuovamente il più venduto in UK (Di lunedì 12 luglio 2021) Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è tornato in cima alle classifiche inglesi dopo un aumento delle vendite del 187%. È la terza volta che il gioco è alla posizione numero 1. L'aumento delle vendite di questa settimana segue l'arrivo di nuove scorte di PS5 e il gioco è stato presentato in una serie di bundle console presso i rivenditori del Regno Unito. Un altro gioco presente nei bundle PS5 è stato Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft. Il gioco open world è aumentato del 77% nelle vendite settimana dopo settimana ed è salito alla posizione n.8. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di lunedì 12 luglio 2021)per PS5 èto in cima alle classifiche inglesi dopo un aumento delle vendite del 187%. È la terza volta che il gioco è alla posizione numero 1. L'aumento delle vendite di questa settimana segue l'arrivo di nuove scorte di PS5 e il gioco è stato presentato in una serie di bundle console presso i rivenditori del Regno Unito. Un altro gioco presente nei bundle PS5 è stato Assassin's Creed Valhalla di Ubisoft. Il gioco open world è aumentato del 77% nelle vendite settimana dopo settimana ed è salito alla posizione n.8. Leggi altro...

