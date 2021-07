Nanni Moretti conquista Cannes: 11 minuti di applausi e standing ovation per 'Tre Piani' (Di lunedì 12 luglio 2021) Ovazione per Nanni Moretti, 11 minuti di applausi, grandissimo calore al termine poco fa della premiere di Tre Piani, il film con cui è tornato stasera in corso per la Palma d’oro. Tutta la sala in piedi ad applaudire con calore e Moretti ha voluto ringraziare il cast e tutti i suoi collaboratori. Aveva accanto la sua attrice feticcio Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini e tutti gli altri oltre ai produttori Domenico Procacci di Fandango e Paolo Del Brocco di RAI Cinema Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Ovazione per, 11di, grandissimo calore al termine poco fa della premiere di Tre, il film con cui è tornato stasera in corso per la Palma d’oro. Tutta la sala in piedi ad applaudire con calore eha voluto ringraziare il cast e tutti i suoi collaboratori. Aveva accanto la sua attrice feticcio Margherita Buy, Alba Rohrwacher, Riccardo Scamarcio, Adriano Giannini e tutti gli altri oltre ai produttori Domenico Procacci di Fandango e Paolo Del Brocco di RAI Cinema

