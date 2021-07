Mr Wrong, anticipazioni 13 luglio: Ozgur ed Ezgi in prigione (Di lunedì 12 luglio 2021) Ezgi e Ozgur vivranno un momento piuttosto difficile a causa di Serdar. I due, come rivelano le anticipazioni Mr Wrong inerenti la puntata in onda domani 13 luglio, passeranno una notte in prigione. Tuttavia, il ginecologo denuncerà Irem e li scagionerà. In realtà, il suo scopo è quello di apparire un eroe agli occhi della Inal. Infine, Ozgur sorprenderà Ezgi a colloquio con Serdar proprio quando lei rifiuterà la proposta del medico di dare le prove del coinvolgimento di Tolga nell'acquisto de La Gabbia a Ozgur, in modo che possa ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 12 luglio 2021)vivranno un momento piuttosto difficile a causa di Serdar. I due, come rivelano leMrinerenti la puntata in onda domani 13, passeranno una notte in. Tuttavia, il ginecologo denuncerà Irem e li scagionerà. In realtà, il suo scopo è quello di apparire un eroe agli occhi della Inal. Infine,sorprenderàa colloquio con Serdar proprio quando lei rifiuterà la proposta del medico di dare le prove del coinvolgimento di Tolga nell'acquisto de La Gabbia a, in modo che possa ...

