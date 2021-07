Kaseya VSA: attacco ransomware evitabile | Punto Informatico (Di lunedì 12 luglio 2021) Alcuni dipendenti di Kaseya avevano segnalato i problemi di sicurezza fin dal 2017, ma i dirigenti non hanno fatto nulla per risolverli in breve tempo. Kaseya VSA: attacco ransomware evitabile Punto Informatico. Read More Punto Informatico L'articolo Kaseya VSA: attacco ransomware evitabile Punto Informatico proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di lunedì 12 luglio 2021) Alcuni dipendenti diavevano segnalato i problemi di sicurezza fin dal 2017, ma i dirigenti non hanno fatto nulla per risolverli in breve tempo.VSA:. Read MoreL'articoloVSA:proviene da HelpMeTech.

Advertising

ictpower_it : RT @nicolaferrini: Incidente Kaseya: rilasciati aggiornamenti di sicurezza per la piattaforma VSA (AL01/210712/CSIRT-ITA) - nicolaferrini : Incidente Kaseya: rilasciati aggiornamenti di sicurezza per la piattaforma VSA (AL01/210712/CSIRT-ITA) - RoccoTerlizzi : RT @csirt_it: Incidente #Kaseya: rilasciati aggiornamenti di sicurezza per la piattaforma VSA ?? - csirt_it : Incidente #Kaseya: rilasciati aggiornamenti di sicurezza per la piattaforma VSA ?? - JAMESWT_MHT : RT @csirt_it: La settimana cibernetica dell'11 luglio: ?? attacco ransomware alla piattaforma software VSA di Kaseya ?? corrette vulnerabili… -

Ultime Notizie dalla rete : Kaseya VSA Kaseya VSA: attacco ransomware evitabile Alcuni dipendenti di Kaseya avevano segnalato i problemi di sicurezza fin dal 2017, ma i dirigenti non hanno fatto nulla per risolverli in breve ...

L'attacco ransomware a Kaseya è stato codificato per non colpire la Russia L'attacco dello scorso weekend ha colpito piattaforma Vsa (Virtual System/Server Administrator) di Kaseya. Ha coinvolto circa 60 clienti su 35.000 che utilizzano la versione on - premise della ...

Kaseya VSA: attacco ransomware evitabile Punto Informatico Kaseya VSA: attacco ransomware evitabile Alcuni dipendenti di Kaseya avevano segnalato i problemi di sicurezza fin dal 2017, ma i dirigenti non hanno fatto nulla per risolverli in breve tempo.

Mint Mobile Operatore USA: violazione su trasferimenti dati Kaseya conferma che l’attacco ransomware REvil ha violato i sistemi di circa 60 dei suoi clienti diretti utilizzando il prodotto locale VSA dell’azienda. In tutto dovrebbero contare circa 1.500 ...

Alcuni dipendenti diavevano segnalato i problemi di sicurezza fin dal 2017, ma i dirigenti non hanno fatto nulla per risolverli in breve ...L'attacco dello scorso weekend ha colpito piattaforma(Virtual System/Server Administrator) di. Ha coinvolto circa 60 clienti su 35.000 che utilizzano la versione on - premise della ...Alcuni dipendenti di Kaseya avevano segnalato i problemi di sicurezza fin dal 2017, ma i dirigenti non hanno fatto nulla per risolverli in breve tempo.Kaseya conferma che l’attacco ransomware REvil ha violato i sistemi di circa 60 dei suoi clienti diretti utilizzando il prodotto locale VSA dell’azienda. In tutto dovrebbero contare circa 1.500 ...