Intel: oltre 20 miliardi di dollari per aprire due fabbriche di processori in Europa (Di lunedì 12 luglio 2021) Intel è sempre più intenzionata a riportare in Occidente la produzione di semiconduttori: dopo l’enorme investimento in Arizona, adesso tocca all’Europa. L’idea è quello di un ecosistema che coinvolga più nazioni... Leggi su dday (Di lunedì 12 luglio 2021)è sempre più intenzionata a riportare in Occidente la produzione di semiconduttori: dopo l’enorme investimento in Arizona, adesso tocca all’. L’idea è quello di un ecosistema che coinvolga più nazioni...

Advertising

silvioderossi : RT @paoloigna1: Come affrontare le nuove minacce e come impostare Le corrette strategie di difesa su perimetri che si estendono ormai ben o… - Fra7russo : RT @paoloigna1: Come affrontare le nuove minacce e come impostare Le corrette strategie di difesa su perimetri che si estendono ormai ben o… - paoloigna1 : Come affrontare le nuove minacce e come impostare Le corrette strategie di difesa su perimetri che si estendono orm… - mariapiademarzo : - 50Milioni di processori Xeon consegnati - oltre 1 miliardo di core installati dal 2013 - adozione di 800 Cloud Q… - paoloigna1 : Con oltre 50 Milioni di processori Xeon consegnati, oltre 1 miliardo di core installati dal 2013,adottato in oltre… -