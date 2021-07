In Calabria Pd e 5 Stelle si affidano alla scienza (Di lunedì 12 luglio 2021) Per curare i suoi mali e chiudere lo psicodramma di Calabria il centrosinistra si affida a una scienziata di neurogenetica. È Amalia Bruni la candidata del Pd e del Movimento 5 Stelle alla presidenza della regione. Luminare di fama internazionale, celebre per le sue scoperte sul morbo di Alzheimer, è direttrice del centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme. È CURIOSO CHE PROPRIO le sorti di questa struttura siano al centro della campagna elettorale da un bel pezzo. Infatti, pur … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 12 luglio 2021) Per curare i suoi mali e chiudere lo psicodramma diil centrosinistra si affida a una scienziata di neurogenetica. È Amalia Bruni la candidata del Pd e del Movimento 5presidenza della regione. Luminare di fama internazionale, celebre per le sue scoperte sul morbo di Alzheimer, è direttrice del centro regionale di neurogenetica di Lamezia Terme. È CURIOSO CHE PROPRIO le sorti di questa struttura siano al centro della campagna elettorale da un bel pezzo. Infatti, pur … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

