I tifosi inglesi creano la petizione per rigiocare la finale “con un arbitro non di parte” (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo quella del 9 luglio 2006, gli italiani hanno vissuto un'altra serata che rimarrà nella storia. L'11 luglio 2021 la Nazionale di calcio italiana ha battuto ai calci di rigore quella inglese, dopo una finale equilibratissima. Una serata storica I festeggiamenti da Nord a Sud della Penisola e delle Isole sono durati fino a tarda notte. In molte nazioni europee e mondiale la vittoria italiana (o forse la sconfitta inglese?) è stata accolta con gioia. Quel che è certo è che in tutto il territorio dell'Inghilterra oggi (e forse non solo oggi) è il giorno in cui si metabolizza la sconfitta. Dopo 53 anni festeggiare un trofeo nella capitale sarebbe stato il massimo ma, si ... Leggi su ultimora.news (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo quella del 9 luglio 2006, gli italiani hanno vissuto un'altra serata che rimarrà nella storia. L'11 luglio 2021 la Nazionale di calcio italiana ha battuto ai calci di rigore quella inglese, dopo unaequilibratissima. Una serata storica I festeggiamenti da Nord a Sud della Penisola e delle Isole sono durati fino a tarda notte. In molte nazioni europee e mondiale la vittoria italiana (o forse la sconfitta inglese?) è stata accolta con gioia. Quel che è certo è che in tutto il territorio dell'Inghilterra oggi (e forse non solo oggi) è il giorno in cui si metabolizza la sconfitta. Dopo 53 anni festeggiare un trofeo nella capitale sarebbe stato il massimo ma, si ...

Advertising

lapoelkann_ : Grazie ai tifosi inglesi che oggi hanno fischiato e dato fuoco alla nostra bandiera. Quando ci attaccate finisce ch… - trash_italiano : ? CONDIVIDI IL PUBBLICO URLANTE DI AMICI PER CONTRASTARE I TIFOSI INGLESI ? #Euro2020 - matteosalvinimi : Questi inglesi (schifosi, non tifosi) l’hanno presa bene la sconfitta… Invece di inginocchiarsi in campo, spero si… - alidaliante : RT @lapoelkann_: Grazie ai tifosi inglesi che oggi hanno fischiato e dato fuoco alla nostra bandiera. Quando ci attaccate finisce che vi ca… - alienkingsk : Sto leggendo solo ora che pare che il video dell'aggressione fuori dallo stadio non sia avvenuto dopo la partita ma… -