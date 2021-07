Fortnite | un dettaglio svela una grossa novità in arrivo molto presto

(Di lunedì 12 luglio 2021) Un utente ha individuato unche ciunainsunelle prossime settimane Continuano ad arrivaresu. Gli utenti non saranno mai sazi, e gli sviluppatori di Epic Games lo sanno bene. Motivo per cui sono in fase di lavorazione alcune superche andranno ad arricchire L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite dettaglio

Inews24

...appassionati non solo una nuova mappa ricreata con grande attenzione per ogni singolo, ma ... È incredibile come ormai il mondo virtuale diincluda non solo personaggi provenienti da ...Nel, questo il programma: si parte questa mattina con i giochi per bambini a tema "Nerf", ... Dalle 10 alle 12, altri giochi per piccoli, stavolta a tema "". Nel pomeriggio, alle ore ...Un utente ha individuato un dettaglio che ci svela una grossa novità in arrivo su Fortnite nelle prossime settimane ...All'interno di Fortnite arriva una mappa nuova di zecca con un supermercato Carrefour: ecco le istruzioni su come sbloccarla ...