Feste Euro 2020 e covid, funzionaria Oms: “Devastante” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia di #covid19 non si sta prendendo una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano. Devastante”. E’ l’allarmante tweet di Maria van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Oms per il coronavirus, postato ieri sera dopo la finale di Euro 2020 e le immagini dei Festeggiamenti dei tifosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 12 luglio 2021) “Dovrei divertirmi a guardare il contagio avvenire davanti ai miei occhi? La pandemia di #19 non si sta prendendo una pausa stasera… #SARSCoV2 #DeltaVariant approfitterà di persone non vaccinate, in ambienti affollati, senza mascherine, che urlano/gridano/cantano.”. E’ l’allarmante tweet di Maria van Kerkhove, a capo del gruppo tecnico dell’Oms per il coronavirus, postato ieri sera dopo la finale die le immagini deiggiamenti dei tifosi. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

