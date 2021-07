Euro 2020, la profezia di Sergio Mattarella: “Lo aveva detto” (Di lunedì 12 luglio 2021) Sergio Mattarella ha portato bene alla Nazionale italiana e pare pure che avesse profetizzato la vittoria ai rigori degli azzurri. Ieri il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deciso di seguire gli azzurri di Roberto Mancini allo stadio di Wembley. Una decisione, quella del capo di Stato, aveva fatto storcere il naso: qualcuno pensava infatti che se la Nazionale avesse perso, gli italiani lo avrebbero etichettato come “porta sfortuna”. In barba alla scaramanzia, il Presidente si è seduto al fianco di Gabriele Gravina ed ha seguito con trepidazione una partita che si era messa subito in ... Leggi su periodicoitaliano (Di lunedì 12 luglio 2021)ha portato bene alla Nazionale italiana e pare pure che avesse profetizzato la vittoria ai rigori degli azzurri. Ieri il Presidente della Repubblicaha deciso di seguire gli azzurri di Roberto Mancini allo stadio di Wembley. Una decisione, quella del capo di Stato,fatto storcere il naso: qualcuno pensava infatti che se la Nazionale avesse perso, gli italiani lo avrebbero etichettato come “porta sfortuna”. In barba alla scaramanzia, il Presidente si è seduto al fianco di Gabriele Gravina ed ha seguito con trepidazione una partita che si era messa subito in ...

