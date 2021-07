Euro 2020, la medaglia d’argento rifiutata dagli inglesi. Uno scandalo? No, una pratica consolidata nello sport (Di lunedì 12 luglio 2021) L’espressione d’uso internazionale per indicare la correttezza in campo, il fair play, l’hanno coniata proprio loro, gli inglesi. Tuttavia ieri, 11 luglio, dopo aver perso ai rigori contro l’Italia la finale di Euro 2020, la sportività è sembrata evaporare via dalle magliette con i tre leoni. Prima della passerella azzurra sul podio, Harry Kane e compagni hanno sfilato sotto le braccia del presidente Uefa Aleksander Ceferin per essere fregiati con la medaglia da zero. Ma, a partire dal capitano inglese, gran parte dei calciatori d’Oltremanica hanno iniziato a sfilarsi il premio dal collo. ... Leggi su open.online (Di lunedì 12 luglio 2021) L’espressione d’uso internazionale per indicare la correttezza in campo, il fair play, l’hanno coniata proprio loro, gli. Tuttavia ieri, 11 luglio, dopo aver perso ai rigori contro l’Italia la finale di, laività è sembrata evaporare via dalle magliette con i tre leoni. Prima della passerella azzurra sul podio, Harry Kane e compagni hanno sfilato sotto le braccia del presidente Uefa Aleksander Ceferin per essere fregiati con lada zero. Ma, a partire dal capitano inglese, gran parte dei calciatori d’Oltremanica hanno iniziato a sfilarsi il premio dal collo. ...

