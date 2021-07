Errani debutta a Budapest alle 13 in tv | al via anche Cocciaretto

(Di lunedì 12 luglio 2021) Giornata d'esordio per Saranell' "Hungarian Grand Prix", torneo WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari in corso sui campi in terra rossa di, in Ungheria. La 34enne romagnola, n.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Errani debutta

Tiscali.it

Giornata d'esordio per Saranell' "Hungarian Grand Prix", torneo WTA 250 con un montepremi di 235.238 dollari in corso ... La 34enne romagnola, n.105 WTA e ottava testa di serie ,contro ...Ana Konjuh (CRO) Sara(ITA) c. (5) Fiona Ferro (FRA) DOPPIO Primo turno Jasmine Paolini/Jil Teichman (ITA/SUI) c. Natela Dzalamidze/Isabella Shinikova (RUS/BUL) Sara/Irina Bara (ITA/ROU)...ROMA (ITALPRESS) - Debutta oggi Sara Errani nell'"Hamburg European Open", torneo Wta 250 dotato di un montepremi di 235.238 dollari che dopo 19 anni di assenza riporta il tour femminile sui campi in t ...Tennis | Diamo i Numeri | Kvitova in, Pliskova out. L’edizione odierna del ranking WTA registra un avvicendamento tra giocatrici ceche all’interno della top ten. A salutare l’elite ...