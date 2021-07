Diletta Leotta e Can Yaman, tra luna di miele e tensioni: futuro in bilico? (Di martedì 13 luglio 2021) Diletta Leotta e Can Yaman sognano la luna di miele in Italia, ma alcune tensioni stanno minando la tranquillità della coppia: cosa succede. I due durante la finale di Euro 2020 (via Screenshot Instagram)Nella notte magica in cui l’Italia ha festeggiato la vittoria ad Euro 2020, anche Diletta Leotta e Can Yaman hanno fatto sentire la loro vicinanza alla Nazionale azzurra. Infatti l’attore turco ha postato una foto sui social con la faccia dipinta dal tricolore, al suo fianco la showgirl di Dazn, anch’essa con un tricolore pitturato in ... Leggi su vesuvius (Di martedì 13 luglio 2021)e Cansognano ladiin Italia, ma alcunestanno minando la tranquillità della coppia: cosa succede. I due durante la finale di Euro 2020 (via Screenshot Instagram)Nella notte magica in cui l’Italia ha festeggiato la vittoria ad Euro 2020, anchee Canhanno fatto sentire la loro vicinanza alla Nazionale azzurra. Infatti l’attore turco ha postato una foto sui social con la faccia dipinta dal tricolore, al suo fianco la showgirl di Dazn, anch’essa con un tricolore pitturato in ...

