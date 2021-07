De Zerbi: “Mi sono emozionato ai rigori di Berardi e Locatelli” (Di lunedì 12 luglio 2021) Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo da poche settimane alla guida dello Shakhtar in Ucraina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TopCalcio 24: “E’ stata un’Italia meravigliosa che ha reso felici tutti, non solo per il risultato, ma anche per come ha vinto. Essere italiano a livello calcistico è sempre stato un orgoglio perché, con i nostri pregi e difetti, siamo sempre stati protagonisti. Poi abbiamo avuto momenti meno felici, ma una vittoria come questa dopo la mancata qualificazione al Mondiale ci voleva. Fa bene a tutti”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULL’AVVENTURA ALLO SHAKHTAR – “Abbiamo finito il ritiro perché il campionato inizia ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) Roberto De, ex tecnico del Sassuolo da poche settimane alla guida dello Shakhtar in Ucraina, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TopCalcio 24: “E’ stata un’Italia meravigliosa che ha reso felici tutti, non solo per il risultato, ma anche per come ha vinto. Essere italiano a livello calcistico è sempre stato un orgoglio perché, con i nostri pregi e difetti, siamo sempre stati protagonisti. Poi abbiamo avuto momenti meno felici, ma una vittoria come questa dopo la mancata qualificazione al Mondiale ci voleva. Fa bene a tutti”. Di seguito le sue dichiarazioni complete. SULL’AVVENTURA ALLO SHAKHTAR – “Abbiamo finito il ritiro perché il campionato inizia ...

