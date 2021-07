Danni ai semafori, cartelli rotti, bagni nella fontana: festa e qualche eccesso in città (Di lunedì 12 luglio 2021) Tanta gioia. Ma, come spesso accade, anche qualche eccesso. Sono durati fino a notte fonda i festeggiamenti in città per la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Dopo i calci di rigore, un fiume di persone si è riversato per le vie del centro: tra bandiere tricolori, striscioni, fumogeni, qualche petardo e cori di sfottò ai rivali inglesi; chi a piedi, auto, motorino, bicicletta o monopattino. Superfluo sottolineare l’assenza di distanziamento sociale, accompagnata dalla scarsità di mascherine e dall’abbondanza di urla e canti. Secondo alcuni residenti, il silenzio per le vie centrali di Bergamo non è calato prima delle 3,30. ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 12 luglio 2021) Tanta gioia. Ma, come spesso accade, anche. Sono durati fino a notte fonda i festeggiamenti inper la vittoria dell’Italia a Euro 2020. Dopo i calci di rigore, un fiume di persone si è riversato per le vie del centro: tra bandiere tricolori, striscioni, fumogeni,petardo e cori di sfottò ai rivali inglesi; chi a piedi, auto, motorino, bicicletta o monopattino. Superfluo sottolineare l’assenza di distanziamento sociale, accompagnata dalla scarsità di mascherine e dall’abbondanza di urla e canti. Secondo alcuni residenti, il silenzio per le vie centrali di Bergamo non è calato prima delle 3,30. ...

Advertising

CloudsInClod : @Defcon1979 @Sevy_ Tipo a Roma dove hanno divelto i semafori? No perché 'le cose normali' con questi esaltati del c… - hellhergi : RT @IlGigantesso: Da quando festeggiare equivale a vandalizzare? Vedo in rete video di città vandalizzare, semafori staccati, macchine bloc… - IlGigantesso : Da quando festeggiare equivale a vandalizzare? Vedo in rete video di città vandalizzare, semafori staccati, macchin… -