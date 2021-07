Chiellini e Mattarella dedicano la vittoria al bergamasco Astori | “Vorremmo fosse con noi”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una dedica speciale. Il capitano della Nazionale italiana di calcio Giorgiol’ha rivolta all’amico e collega Davide, morto improvvisamente il 4 marzo 2018 in una stanza d’albergo a Udine, mentre era in ritiro con la Fiorentina. “Avremmo volutocon noi”, ha detto. Un pensiero toccante, arrivato all’indomani delladell’Italia a Euro 2020, durante la visita degli Azzurri al Quirinale, e davanti agli occhi del presidente della Repubblica Sergio. “È stato nei nostri pensieri in questi giorni e in queste settimane”, ha aggiunto ...

francescocosta : Il video di Florenzi che canta Notti magiche. Chiesa che dice “chiama mamma” a Siri. Gli abbracci tra Vialli e Manc… - rtl1025 : ??'Vorremmo dedicare questa vittoria a #DavideAstori, che ho conosciuto e che avremmo voluto qui con noi oggi'. Lo h… - AleAntinelli : Meraviglioso il ricordo di #DavideAstori da parte di @chiellini e del presidente #Mattarella Davide sempre con noi. #Da13 - cloglv : RT @AleAntinelli: Meraviglioso il ricordo di #DavideAstori da parte di @chiellini e del presidente #Mattarella Davide sempre con noi. #Da13 - Isamirti27 : RT @AleAntinelli: Meraviglioso il ricordo di #DavideAstori da parte di @chiellini e del presidente #Mattarella Davide sempre con noi. #Da13 -

'Questa vittoria è per lei, che è stato il nostro primo tifoso - ha aggiuntorivolgendosi a- e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli'. Share ...Il ct azzurro Roberto Mancini e il capitano Giorgiocon la coppa in mano davanti al Quirinale. 'È un onore essere qui. Siamo felici di aver ... al Quirinale dal presidente Sergio...“Questa vittoria e’ per lei, che e’ stato il nostro primo tifoso – ha aggiunto Chiellini rivolgendosi a Mattarella – e ai milioni di italiani nel mondo che non ci hanno mai fatto sentire soli”. “Non ...Chellini non dimentica Astori. Sono state molto toccanti le parole di Giorgio Chiellini, ospite del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, insieme con i suoi compagni di ...