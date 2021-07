Chi è Luciano Punzo, il tentatore bello e single di Temptation Island (Di lunedì 12 luglio 2021) Luciano Punzo è un modello napoletano di 26 anni che nel 2017 ha conquistato la fascia di Mister Italia. E’ uno dei single di Temptation Island 2021 e dopo la vittoria di più bello d’Italia, ha partecipato all’edizione 2020 di Pechino Express insieme a Gennaro Lillio nella coppia de “I guaglioni“. Luciano Punzo è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, nel 1994. Questa è la città in cui vive attualmente anche se è spesso in viaggio per il suo lavoro da modello. È un ragazzo molto legato alle sue radici e soprattutto alla madre, a cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021)è un modello napoletano di 26 anni che nel 2017 ha conquistato la fascia di Mister Italia. E’ uno deidi2021 e dopo la vittoria di piùd’Italia, ha partecipato all’edizione 2020 di Pechino Express insieme a Gennaro Lillio nella coppia de “I guaglioni“.è nato a San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli, nel 1994. Questa è la città in cui vive attualmente anche se è spesso in viaggio per il suo lavoro da modello. È un ragazzo molto legato alle sue radici e soprattutto alla madre, a cui ...

Chi è Luciano Punzo, il tentatore bello e single di Temptation Island Luciano Punzo è un modello napoletano di 26 anni che nel 2017 ha conquistato la fascia di Mister Italia. E' uno dei single di Temptation Island 2021 ...

