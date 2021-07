Charlene di Monaco | la principessa si mostra con i capelli rasati dopo l’operazione alla testa | “Fatemi un in bocca al lupo”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ladisi èta per la prima volta con iil doppio interventoche ha subito a fine giugno. La moglie del principe Alberto ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram alcuni scatti che la immortalano mentre fa una videochiamata con i figli: il look è super casual, jeans, stivali e maglione. “Passo un po’ di tempo con Jacqui e Bella mentre faccio coperte per l’asilo della porta accanto.un inal“, ha ...

La Principessadiè tornata invece a mostrarsi sui social dopo l'intervento a cui è stata costretta a sottoporsi nei giorni scorsi a causa di un'infezione. Per Benedetta Parodi ...Leggi anche › Charlène dicon velo nero in Sudafrica al funerale del re zulu Goodwill Zwelithini Alberto,, Gabriella e Jacques La nuova quotidianità di Charlène diOra ...Una videochiamata affettuosa con i gemellini, messaggi d'amore e tanta nostalgia: Charlène pubblica le ultime immagini dalla sua casa in Sudafrica. In attesa di tornare a Monaco, felice, in famiglia ...La principessa di Monaco è bloccata in Sudafrica per motivi di salute: ha contratto una grave infezione ed è stata curata in loco. Ma sente sempre di più la nostalgia della sua famiglia. Che chiama vi ...