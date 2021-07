ATP Bastad 2021, Thomas Fabbiano manca l’accesso al main draw (Di lunedì 12 luglio 2021) Il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATP Bastad di tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, non sorride al numero 8 del tabellone, l’azzurro Thomas Fabbiano, battuto dal numero 1 del seeding cadetto, il francese Arthur Rinderknech, il quale si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti, dato che per i primi sette giochi non si registrano palle break e soltanto il sesto game va ai vantaggi. Nell’ottavo game però Fabbiano si fa rimontare dal 40-15, con Rinderknech che vince gli ultimi otto ... Leggi su oasport (Di lunedì 12 luglio 2021) Il turno decisivo delle qualificazioni del torneo ATPdi tennis (di categoria ATP 250), ovvero il Nordea Open, disputato sulla terra battuta outdoor svedese, non sorride al numero 8 del tabellone, l’azzurro, battuto dal numero 1 del seeding cadetto, il francese Arthur Rinderknech, il quale si impone con lo score di 6-3 6-2 in un’ora e quindici minuti di gioco. Nel primo set i servizi sono dominanti, dato che per i primi sette giochi non si registrano palle break e soltanto il sesto game va ai vantaggi. Nell’ottavo game peròsi fa rimontare dal 40-15, con Rinderknech che vince gli ultimi otto ...

