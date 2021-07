Andreas Seidl sulle penalità di Lando Norris (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa pensa ? Il Team Principal della McLaren è molto felice dei risultati che il giovane pilota inglese sta ottenendo ma allo stesso tempo si guarda bene dai punti di penalizzazione. Se la situazione dovesse degenerare, c’è già un sostituto? Formula 1: il calendario 2021 è un rompicapo Cosa pensa Andreas Seidl sulle penalità di Norris? Questa stagione di Formula Uno sta andando molto bene per Lando Norris che con la sua McLaren ha ottenuto risultati molto soddisfacenti. Sempre tra i primi dieci, tranne nel GP di Spagna, e durante il Gran Premio d’Austria si è ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Cosa pensa ? Il Team Principal della McLaren è molto felice dei risultati che il giovane pilota inglese sta ottenendo ma allo stesso tempo si guarda bene dai punti di penalizzazione. Se la situazione dovesse degenerare, c’è già un sostituto? Formula 1: il calendario 2021 è un rompicapo Cosa pensadi? Questa stagione di Formula Uno sta andando molto bene perche con la sua McLaren ha ottenuto risultati molto soddisfacenti. Sempre tra i primi dieci, tranne nel GP di Spagna, e durante il Gran Premio d’Austria si è ...

Advertising

periodicodaily : Andreas Seidl sulle penalità di Lando Norris #landonorris #andreasseidl @saraorlandini2 - MaraJbRomano : ?? Il team #McLaren deluso dall'australiano ?? Tra delusione e speranza ?? “Siamo delusi da #Ricciardo” ? Scopri qui A… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 Il team principal della McLaren è deluso del rendimento di #Daniel Ricciardo, ma spera in prestazioni più convincen… - FormulaPassion : #F1 Il team principal della McLaren è deluso del rendimento di #Daniel Ricciardo, ma spera in prestazioni più convi… - enricopirina : Binotto prenda esempio da Andreas Seidl su come si ri rifonda un team in declino. #F1 #FerrariF1 -