Ancora in crescita la curva epidemica in Italia, indice di positività all'1,2% (Di lunedì 12 luglio 2021) Ancora in crescita la curva epidemica in Italia: i nuovi casi sono 888, contro i 1.391 di ieri ma soprattutto i 480 di lunedì scorso: il trend settimanale si avvicina pericolosamente al raddoppio. I ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 12 luglio 2021)inlain: i nuovi casi sono 888, contro i 1.391 di ieri ma soprattutto i 480 di lunedì scorso: il trend settimanale si avvicina pericolosamente al raddoppio. I ...

Advertising

matteosalvinimi : E a tutti gli altri ho dato la mia disponibilità per essere ancora più presente, con ministri e uomini e donne di g… - AnnalisaGalardi : Oggi ho ricevuto questo regalo: una sorpresa speciale per me. Sapere di aver contribuito alla #crescita di qualcu… - gigibeltrame : Mercato PC, vendite in crescita ancora a doppia cifra ma con segnali di frenata #digilosofia… - MariaC08220254 : @JPeppp Chiesa! Ha dimostrato al mondo intero tutto il suo potenziale di crescita ed é ancora in crescita... Il suo… - OpencovidM : E i ricoveri? Sono ancora in lieve diminuzione. Rt_ricoveri (anticipato di 7 giorni per consentire la confrontabil… -