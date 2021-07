Wimbledon,Berrettini strappa a Djokovic il primo set della finale (Di domenica 11 luglio 2021) E' un super Matteo Berrettini quello che conquista il primo set al tie break nella finale di Wimbledon. Il romano si difende con le unghie e con i denti. Sotto 5 - 2 riesce anche ad annullare una ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 11 luglio 2021) E' un super Matteoquello che conquista ilset al tie break nelladi. Il romano si difende con le unghie e con i denti. Sotto 5 - 2 riesce anche ad annullare una ...

Advertising

trash_italiano : Gli italiani che pur di supportare Berrettini stanno studiando ora su Wikipedia le regole del tennis. #Wimbledon - robymancio : Complimenti a Matteo #Berrettini, domenica tutti col cuore a Wimbledon e Wembley! ???????? - FBiasin : 'La finale di #Wimbledon tra #Berrettini e #Djokovic andrà in onda in diretta e in chiaro su #Tv8'. Bella mossa, bravi. - LIXS0LAR : RT @formulagio_: ci siamo dimenticati di fare anche quello di matteo #Berrettini #Wimbledon - frakpop77 : RT @fraversion: tweener superlativo di #Berrettini! #Wimbledon #BerrettiniDjokovic -