Wimbledon 2021 | Binaghi | “Orgogliosi di Berrettini | ora inizia una nuova era”

"Siamo Orgogliosi di Matteo, di quello che è riuscito a fare contro questo 'mostro' che probabilmente quest'anno vincerà il Grande Slam e sarà il terzo giocatore nella storia a riuscire in questa impresa, e secondo me vorrà vincere poi anche le Olimpiadi". Queste le parole con cui Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis, sottolinea la grande prestazione di Matteo Berrettini nella finale di Wimbledon 2021 contro Novak Djokovic, che ha visto trionfare il serbo. "Penso che la differenza non sia tanta, comunque – ha aggiunto Binaghi – e che Matteo se ne sia accorto.

SkyTG24 : Matteo #Berrettini, primo italiano in finale nella storia ultrasecolare del torneo di #Wimbledon, cede al numero 1… - SkySport : ?? Wimbledon, Berrettini-Djokovic: la finale anche in chiaro su @TV8it #SkyTennis #Wimbledon @NOWTV_It @SkyTG24… - repubblica : Wimbledon, Berrettini per tutti: Sky trasmette la finale in chiaro. Djokovic: 'Spero che l'Italia vinca solo a Wemb… - sportface2016 : #Wimbledon2021, Angelo #Binaghi sulla finale di #Berrettini: 'Orgogliosi di Matteo, ha dato più consapevolezza a tu… - Fprime86 : RT @SkyTG24: Matteo #Berrettini, primo italiano in finale nella storia ultrasecolare del torneo di #Wimbledon, cede al numero 1 al mondo in… -