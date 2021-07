Ufficiale: Pau Lopez al Marsiglia in prestito dalla Roma (Di domenica 11 luglio 2021) Come riportato dal profilo Ufficiale Twitter del Marsiglia, la squadra francese e la Roma hanno trovato un accordo per la sistemazione di Pau Lopez alla corte di Sampaoli: “L’Olypique Marsiglia e Pau Lopez hanno trovato un accordo definitivo con approvazione della Roma, per il prestito di una stagione del portiere spagnolo, a contare dal 17 luglio 2021, con opzione di riscatto a contare dalla stagione 2022-2023“. L’OM et @pauLopez 13 ont trouvé un ?????? ?????????? avec le consentement de l’AS Roma, pour ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 11 luglio 2021) Come riportato dal profiloTwitter del, la squadra francese e lahanno trovato un accordo per la sistemazione di Paualla corte di Sampaoli: “L’Olypiquee Pauhanno trovato un accordo definitivo con approvazione della, per ildi una stagione del portiere spagnolo, a contare dal 17 luglio 2021, con opzione di riscatto a contarestagione 2022-2023“. L’OM et @pau13 ont trouvé un ?????? ?????????? avec le consentement de l’AS, pour ...

