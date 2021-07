**Tennis: Djokovic, ‘oggi è stata più di una battaglia, bravo Matteo’** (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) – “Oggi è stata più di una battaglia. Congratulazioni a Matteo, oggi una partita dura. Non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai questo tennis, incredibile, potente, un vero martello, ho i segni sulla pelle”. Lo ha detto il campione di Wimbledon, Novak Djokovic dopo il successo su Matteo Berrettini in quattro set. “Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più grande sogno da bambino. Me lo continuo a ripetere quanto sia speciale questo, per non dare nulla per scontato, devo essere consapevole che questo è un grande onore. A casa in Serbia quando ero piccolo, con ... Leggi su ildenaro (Di domenica 11 luglio 2021) Londra, 11 lug. (Adnkronos) – “Oggi èpiù di una. Congratulazioni a Matteo, oggi una partita dura. Non è bello perdere in finale, ma sono sicuro che hai una carriera davanti a te. Hai questo tennis, incredibile, potente, un vero martello, ho i segni sulla pelle”. Lo ha detto il campione di Wimbledon, Novakdopo il successo su Matteo Berrettini in quattro set. “Vincere Wimbledon è sempre stato il mio più grande sogno da bambino. Me lo continuo a ripetere quanto sia speciale questo, per non dare nulla per scontato, devo essere consapevole che questo è un grande onore. A casa in Serbia quando ero piccolo, con ...

Coninews : Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va… - matteorenzi : Ciò che ha fatto Matteo Berrettini è comunque ENORME. Grazie a lui per questa avventura bellissima, al suo coach Vi… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS NOVAK DJOKOVIC VINCE IL TORNEO Sconfitto Berrettini in 4 set (6-7, 6-4, 6-4, 6-3) 20° Slam per il… - bestiaebast : RT @Coninews: Grazie Matteo, ci hai fatto sognare! ?? A #Wimbledon, in una finale storica per il #tennis italiano, la vittoria va in quattr… - ArsenicoLupin4 : @Misurelli77 Berrettini è un ottimo tennista. Djokovic è un ironman. Fa un altro sport. Una macchina da tennis perfetta. -