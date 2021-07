Roma, spacciava cocaina in casa davanti alla figlia di 4 anni: arrestata giovane mamma pusher (Di domenica 11 luglio 2021) E’ stata una pattuglia del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi impegnata nel controllo del territorio a fermare in piazza di Porta Capena un’utilitaria con 2 ragazze a bordo e a trovare nascosti sotto il pianale del bagagliaio, alcuni grammi di cocaina ed un bilancino di precisione. Roma: in manette giovane mamma pusher La passeggera, cittadina brasiliana, è stata accompagnata negli uffici della Questura per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale. Per la ragazza che guidava, una trentenne Romana, è stata fatta la perquisizione della sua abitazione, nascosta in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) E’ stata una pattuglia del commissariato Celio, diretto da Maria Sironi impegnata nel controllo del territorio a fermare in piazza di Porta Capena un’utilitaria con 2 ragazze a bordo e a trovare nascosti sotto il pianale del bagagliaio, alcuni grammi died un bilancino di precisione.: in manetteLa passeggera, cittadina brasiliana, è stata accompagnata negli uffici della Questura per la verifica della sua posizione sul territorio nazionale. Per la ragazza che guidava, una trentennena, è stata fatta la perquisizione della sua abitazione, nascosta in ...

