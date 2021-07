Richard Branson, chi è l’imprenditore in partenza per lo Spazio a bordo di Virgin Galactic (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per il primo volo commerciale di Unity, il razzo SpaceShip Two di Virgin Galactic, che porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e tre passeggeri e che partirà proprio oggi, domenica 11 luglio, alle 15 (ora italiana). Ci sarà anche il fondatore della compagna, il magnate Richard Branson con tutta la sua equipe. A bordo della prima spedizione turistica spaziale ci saranno i piloti Dave acKay e Michael Masucci, l’ingegnere Colin Bennet, l’istruttrice Beth Moses e la vicepresidente della Virgin, Sirisha Bandla. View this post on ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 11 luglio 2021) Tutto pronto per il primo volo commerciale di Unity, il razzo SpaceShip Two di, che porterà tra gli 80 e i 100 chilometri dalla Terra due piloti e tre passeggeri e che partirà proprio oggi, domenica 11 luglio, alle 15 (ora italiana). Ci sarà anche il fondatore della compagna, il magnatecon tutta la sua equipe. Adella prima spedizione turistica spaziale ci saranno i piloti Dave acKay e Michael Masucci, l’ingegnere Colin Bennet, l’istruttrice Beth Moses e la vicepresidente della, Sirisha Bandla. View this post on ...

disinformatico : Oggi Richard Branson tenterà un volo ad altissima quota (80 km) con @virgingalactic : streaming qui - andreabettini : La quota in cui inizia lo spazio è una convenzione. In genere è indicata a 100 km di altezza. Negli Stati Uniti il… - andreabettini : Auguri a Richard Branson anche da Elon Musk - xourshelter : Ah ma quindi oggi Richard Branson va nello spazio - CorriereCitta : #RichardBranson, chi è l'imprenditore in partenza per lo Spazio a bordo di Virgin #Galactic -