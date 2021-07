Referendum giustizia – Superate le 200mila firme (Di domenica 11 luglio 2021) – Superate le 200mila firme per i Referendum sulla giustizia promossi da Lega e Partito radicale. È il dato che emerge dopo il secondo weekend di gazebo organizzati dal partito di Matteo Salvini, che da venerdì a oggi ha messo in campo più di 1.500 punti di raccolta replicando la mobilitazione già vista lo scorso weekend. A queste adesioni si devono sommare le firme raccolte in tutti i Comuni d’Italia, raccolta che andrà avanti per tutto luglio ed agosto, e quelle raccolte dagli altri partiti che da questi giorni sostengono l’iniziativa. Nelle ultime ore si sono segnalate code in tante ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 luglio 2021) –leper isullapromossi da Lega e Partito radicale. È il dato che emerge dopo il secondo weekend di gazebo organizzati dal partito di Matteo Salvini, che da venerdì a oggi ha messo in campo più di 1.500 punti di raccolta replicando la mobilitazione già vista lo scorso weekend. A queste adesioni si devono sommare leraccolte in tutti i Comuni d’Italia, raccolta che andrà avanti per tutto luglio ed agosto, e quelle raccolte dagli altri partiti che da questi giorni sostengono l’iniziativa. Nelle ultime ore si sono segnalate code in tante ...

Advertising

borghi_claudio : La lista dei gazebo per andare a firmare anche oggi ai #referendumgiustizia è qui - CarloCalenda : Non sono favorevole al referendum sulla giustizia, sull’eutanasia e sull’abolizione del RDC. Anche se condivido mol… - borghi_claudio : Programmino per i prossimi giorni: Nel fine settimana andare a firmare per i referendum sulla giustizia. Elenco dei… - duiliobiella : RT @ivocamic: BOICOTTAGGIO MEDIATICO SUI #REFERENDUM Grande successo per i #Referendumgiustizia, ma il silenzio delle tv è inaccettabile: e… - jmorat : RT @CarloCalenda: Non sono favorevole al referendum sulla giustizia, sull’eutanasia e sull’abolizione del RDC. Anche se condivido molte del… -