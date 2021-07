Quentin Tarantino | L' Orca assassina sarebbe potuto essere più bello de Lo Squalo

(Di domenica 11 luglio 2021) L', secondo, è un film che avrebbebattere Lo: la dichiarazione del regista motiverebbe l'importanza di una buona sceneggiatura alle spalle. Non dovrebbero stupire le parole di: con un buon regista e la sceneggiatura giusta, qualsiasi filmdegno di nota. E per spiegare il concetto, ha confrontato il celebre Locon il meno celebre film L'. Che, vi ricordiamo, è stato prodotto da Dino De Laurentiis. ...

Advertising

zazoomblog : Quentin Tarantino: LOrca assassina sarebbe potuto essere più bello de Lo Squalo - #Quentin #Tarantino: #LOrca… - ilfoglio_it : Le 66 pellicole, dai western alla commedia sexy. Il cinema italiano che parlava al mondo. L'amicizia con la Carrà (… - rustyolddude : Semua film martin scorcese dan quentin tarantino ???? - fenom_urb : Un film di Quentin Tarantino (con sottofondo di Little Green Bag) - lilydallys : Quentin Tarantino directs Betty Spaghetti -

Ultime Notizie dalla rete : Quentin Tarantino

Il Foglio

ha iniziato un tour per promuovere il suo nuovo libro C'era una volta a Hollywood e di recente ha acquistato lo storico Vista Theatre di Los Angeles. Il regista ha toccato molti ...Non dovrebbero stupire le parole di: con un buon regista e la sceneggiatura giusta, qualsiasi film sarebbe degno di nota. E per spiegare il concetto, ha confrontato il celebre Lo Squalo con il meno celebre film L'Orca ...Parlando di Zack Snyder's Justice League, Quentin Tarantino ha detto cosa pensa del lavoro del collega regista.L'Orca assassina, secondo Quentin Tarantino, è un film che avrebbe potuto battere Lo Squalo: la dichiarazione del regista motiverebbe l'importanza di una buona sceneggiatura alle spalle. Non dovrebber ...