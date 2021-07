(Di domenica 11 luglio 2021) Gabriella Lax - Superata la prima scadenza: dal 3 luglio scorso la plasticaviene bandita in tutta Europa. Ecco cosa succede in Italia.

Advertising

Antiogu60 : Al bando le plastiche monouso.. - toskolina : @Facciamo_ECO @lofioramonti @Greenpeace_ITA @verditalia @RossellaMuroni @FusacchiA @AntoLombard @andreacecconi84… - membi_yasi : Plastiche monouso vietate: multe per chi continua a utilizzarle ???? - StudioCanu : Plastiche monouso vietate: le sanzioni - StudioCanu : Plastiche monouso vietate: le sanzioni -

Ultime Notizie dalla rete : Plastiche monouso

Studio Cataldi

Ed ecco che ci si sensibilizza sempre di più a non usare, a preferire le energie rinnovabili e a non comprare carni da allevamenti intensivi . Molto spesso il modo migliore per ...inoltre, i negozi potranno comunque continuare a vendere i prodotti vietati fino a esaurimento scorte; successivamente lesaranno vietate per sempre con sanzioni per chi ...(AGR) Ha fatto tappa ieri al Porto turistico di Roma l’imbarcazione “Pare bella”, una barca a vela di poco più di sette metri partita lo scorso 5 luglio da Genova con l’idea di circumnavigare la peni ...La sostenibilità è il nuovo imperativo che deve stare al centro dei processi produttivi e sul quale bisogna educare i consumatori. Sulle sfide imminenti e future del nostro Paese si sono confrontati g ...