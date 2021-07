Per la prima volta un italiano in finale a Wimbledon, per tifare tutti insieme Sky rende disponibile la finale anche in chiaro su TV8 (Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 10 luglio 2021 – Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sport italiano con la finale di Wimbledon 2021 che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Una finale senza precedenti, con un italiano in campo per la prima volta in 144 anni di storia del torneo. E per questa occasione così straordinaria per lo sport italiano, Sky sceglie di aprire a tutti gli italiani le porte del campo centrale di Wimbledon con la diretta della ... Leggi su romadailynews (Di domenica 11 luglio 2021) Milano, 10 luglio 2021 – Domenica 11 luglio sarà una giornata memorabile per lo sportcon ladi2021 che dalle 15 vedrà sfidarsi Matteo Berrettini e Novak Djokovic. Unasenza precedenti, con unin campo per lain 144 anni di storia del torneo. E per questa occasione così straordinaria per lo sport, Sky sceglie di aprire agli italiani le porte del campo centrale dicon la diretta della ...

