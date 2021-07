Messi e la sua Argentina trionfano in Copa America (Di domenica 11 luglio 2021) Leo contro gli storici rivali del Brasile, nel loro stadio, al Maracanà. A decidere il match una rete di Angel Di Maria nella prima frazione di gioco. Un successo storico per la squadra di Scaloni, che ripete quello di 28 anni fa targato Gabriel Omar Batistuta. L’Argentina DI Messi DIVERTE Leo Messi è stato il grande protagonista e trascinatore di questa Copa America. Scaloni è riuscito a dare equilibrio ad una Nazionale fortissima sulla carta ma molto spesso slegata tra i vari reparti e con diversi problemi difensivi. Non è stata solo l’Argentina delle stelle ... Leggi su rompipallone (Di domenica 11 luglio 2021) Leo contro gli storici rivali del Brasile, nel loro stadio, al Maracanà. A decidere il match una rete di Angel Di Maria nella prima frazione di gioco. Un successo storico per la squadra di Scaloni, che ripete quello di 28 anni fa targato Gabriel Omar Batistuta. L’DIDIVERTE Leoè stato il grande protagonista e trascinatore di questa. Scaloni è riuscito a dare equilibrio ad una Nazionale fortissima sulla carta ma molto spesso slegata tra i vari reparti e con diversi problemi difensivi. Non è stata solo l’delle stelle ...

